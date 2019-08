Personne n’a plus de nouvelles de David. Lisa est paniquée. L’aime-t-il vraiment ? Est-il avec une autre femme, comme tout le monde le lui laisse supposer ? Sophie, inquiète de la relation entre Lisa et David accepte la proposition d’Olivier Kern de séduire la jeune femme. Kim, après avoir passé la nuit avec Alex, regrette et se rapproche de ses parents. Bernard avoue enfin son inquiétude à Katia. Il pense être gravement malade. Mais où est passé David ?