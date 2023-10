Le destin de Lisa - S01 E298

N’ayant pas de nouvelle de David Lisa s’acharne à nouveau sur son travail. Mais sans David plus rien ne marche chez Kerima et tous viennent chercher de l’aide auprès de Lisa. Laura par contre s’inquiète et l’interroge sur leur relation. Lisa fait un cauchemar et soudain elle est persuadée que David est en danger. Katia a d’abord très peur quand elle apprend par son mari qu’il est peut-être gravement malade mais ensuite elle le rassure. Ils vont surmonter l’épreuve ensemble.