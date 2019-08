Le destin de Lisa - S01 E299

Lisa est persuadée qu’il est arrivé quelque chose à David. Pleins de détails le lui prouvent et elle décide de mener son enquête. La seule personne qui lui croit c’est Laura. Elle aussi commence à avoir des doutes et s’inquiète. Julien rappelle à Lisa combien de fois elle s’est trompée sur David et combien de fois elle a été malheureuse. Il ne veut rien savoir et il finit par lui apporter la preuve que David est bien vivant et Londres. Une photo le montrant avec deux belles filles. Nina a gagné au loto, mais elle n’est pas contente. Elle s’attendait à une plus grosse somme. Malheureuse dans sa vie elle se remet en question.