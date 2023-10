Le destin de Lisa - S01 E03

David ne prend même pas la peine de remercier Lisa de l’avoir sauvé de la noyade. Devant le personnel de KERIMA et les journalistes, c’est la séduisante Sabrina, qui est présentée comme son sauveur et l’héroïne du jour. Mariella en profite pour insister auprès de David. Elle veut qu’il engage Sabrina comme assistante. Triste et déçue par la trahison de David, Lisa se confie à son père. Il lui conseille de démissionner dès le lendemain. Mais quand elle se présente au bureau une surprise l’attend. David pris de court par son père et Mariella, qui veulent lui imposer Sabrina comme assistante, déclare que le poste est déjà pourvu…par Lisa