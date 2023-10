Le destin de Lisa - S01 E301

Après avoir été « coaché » par Yvonne, Julien est remonté à bloc lorsqu’il se rend à sa séance de speed-dating. Malheureusement, il perd tous ses moyens quand à sa grande surprise, il découvre que Sabrina s’est elle aussi inscrite à cette séance. Ecoeuré et en colère, il quitte les lieux précipitamment. Il s’apercevra plus tard qu’il a reçu un message de Sabrina, car elle a choisi de le revoir, le jugeant être le meilleur des candidats rencontrés. Frédéric et Laura sont à cran, car le coup de fil des ravisseurs de David tarde à venir. Finalement, le téléphone sonne : Frédéric doit réunir la coquette somme de dix millions d’euros pour le surlendemain à midi. Chez Kérima, tout le monde commence à s’interroger sur l’absence prolongée de David. Lisa fait de son mieux pour éluder la question et gagner du temps.