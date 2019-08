Le destin de Lisa - S01 E304

Lisa est désespérée, elle ne sait plus comment faire pour trouver l'argent nécessaire à la libération de David. Renaud tente de la consoler. Après avoir obtenu 6 millions d'euros de son banquier, Frédéric Seidel décide de demander deux millions à Sophie. Il va la voir au bureau et lui réclame un prêt sans lui fournir la moindre explication. Sophie accepte mais à une condition, devenir une des dirigeantes de Kérima. La décision est finale de la nommer co-directrice appartient à Lisa. Celle-ci donne son accord. Alex vient retrouver Kim chez ses parents et lui annonce qu'il est amoureux d'elle...