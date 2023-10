Le destin de Lisa - S01 E307

Les Seidel décident de prévenir la police et un appareil pour intercepter les appels est installé. Frédéric commence à croire que son fils est mort. Sophie s’inquiète de n’avoir aucune nouvelle de David.. Sabrina débarque chez Julien et elle veut s’installer chez lui. Chacun dort dans son coin, mais Julien sent bien que Sabrina n’est pas insensible à lui. Anna regrette d’avoir pris de la drogue et elle rompt avec Marc.