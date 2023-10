Le destin de Lisa - S01 E308

La police mène une enquête. Sophie aidée d’Olivier enquête de son côté. Rapidement ils se rendent compte que David a disparu. Max et Yvonne préparent leur mariage et pour faire face à ces dépenses Max décide de placer de l’argent en bourse. Sabrina et Julien vont finalement vivre ensemble, mais Sabrina pose quelques conditions. Le ravisseur finit par téléphoner et tombe sur Lisa qui est aux anges après avoir enfin entendu la voix de David.