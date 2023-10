Le destin de Lisa - S01 E309

L’enregistrement de la voix du ravisseur est inutilisable, il n’a pas pu être localisé et la police continue l’enquête. Frédéric devient de plus en plus impatient et désagréable. Durement critiqué par Sophie, Hugo se remet en question et retravaille les dessins de la nouvelle collection. Il est finalement satisfait de son travail et félicité par tout le monde sauf Sophie qui lui annonce clairement que ses modèles ne verront jamais le jour. Lisa est bouleversée d’apprendre que ses parents lui avaient caché les examens de santé de son père. Max est persuadé d’avoir miser sur les bonnes actions et encourage Yvonne à acheter une belle robe de mariée. Mais les brevets que la société américaine a déposés n’ont pas été acceptés et les actions chutent. Max est effondré, il s’en veut.