Le destin de Lisa - S01 E311

Alex continue à s’accrocher à Kim, malgré l’attitude froide de celle-ci avec lui. Thibault commence son Université par correspondance, mais la mise en bouche a l’air de le dépasser un peu. Lisa, quant à elle, devient parano, et a l’impression d’être suivie. Mais le film Super-8 qu’elle a confié à la police revient du laboratoire et révèle l’identité de l’homme qui espionne David et Lisa : Richard.