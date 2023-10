Le destin de Lisa - S01 E312

Lisa, Laura, et Frédéric découvrent que Richard est de retour. Frédéric est persuadé qu’il est responsable de la disparition de David. Il décide d’aller affronter Sophie et de la forcer à avouer tout ce qu’elle sait. Lisa l’accompagne. Thibaud doute tellement de sa capacité à assumer ses nouvelles études que Julien est obligé de lui trouver les réponses à un devoir en anglais. Thibaud est au bord de renoncer. Yvonne, elle, est totalement investi dans les préparatifs de son mariage avec Max et ne se rend absolument pas compte des sommes vertigineuses qu’elle s’engage à dépenser. Katia essaie de prévenir Max, mais il semble refuser de comprendre malgré son inquiétude.