Le destin de Lisa - S01 E313

Lisa annonce à Sophie que Richard était sur les lieux de l’enlèvement. Cette dernière se demande si Richard peut avoir un lien avec la disparition de David. Les liens se resserrent entre Sabrina et Julien. Sabrina commence à apporter une partie de son mobilier et de ses affaires chez lui. Max et Yvonne se disputent sans cesse, car Max est extrêmement nerveux. Yvonne le soupçonne d’avoir une autre femme dans sa vie. Il la rassure sur ce point et lui annonce qu’il lui prépare une surprise. Max demande un crédit supplémentaire de 10 000 euros à sa banque, ce qui semble poser des problèmes. Une rançon supplémentaire de 100 000 euros est demandée aux Seidel. La police criminelle est convaincue qu’il ne s’agit pas d’une demande du ravisseur mais d’un « profiteur » qui aurait eu vent de l’affaire et tenterait ainsi d’extorquer des fonds à la famille de David.