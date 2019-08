Le destin de Lisa - S01 E316

Lisa est convaincue que, par le signe qu’il avait laissé, David voulait lui indiqué sa cachette. Mais, elle s’aperçoit que les Seidel ne peuvent pas non plus lui apporter de solution pour cette devinette. Dans son désespoir, elle se confie à Julien. Ce dernier n’arrive pas non plus à interpréter le signe. Devant Katja, elle doit continuer à se montrer forte. Lorsqu’elle se sent abandonner par le monde entier, elle trouve le soutient d’un ami : Renaud, qui lui donne de nouvelles forces pour surmonter le drame de l’enlèvement de David. Laura est épuisée par l’attente d’un signe de vie de David. Dans cette situation sans issue, elle fait des reproches à Frédéric, qui lui aussi est désespéré. Pour ne pas rester sans rien faire, elle va voir Sophie qu’elle rend responsable du désastre. Cette dernière entreprend Kim pour avoir des nouvelles sur l’enlèvement de David et la poursuite de Richard. Elle renouvelle sa proposition à Kim, d’être sa confidente. Sophie est perplexe lorsque son ennemie