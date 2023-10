Le destin de Lisa - S01 E317

Lisa reprend espoir lorsque Renaud lui promet de déchiffrer le signe grâce à sa compétence en pictogrammes. Malgré tout, les deux ne peuvent échapper au préparatifs du mariage de Max et Yvonne. Lisa doit faire des efforts pour s’amuser avec ses copines, pendant la soirée d’enterrement de la vie de jeune fille d’Yvonne, et cela ne passe pas inaperçu. Lisa est gênée lorsque Yvonne lui rappelle qu’elle lui avait promis d’être son témoin, mais elle accepte courageusement. Le matin du mariage, elle entame sa fonction. Le coeur de Lisa se resserre, lorsque Max banni David, son « frère » infidèle, qui le laisse seul pour le plus important jour de sa vie. Lisa est triste car elle ne peut pas protéger celui qui a été jugé malgré son innocence. Laura perd son contrôle. Avec violence elle veut forcer Sophie à lui avouer le lieu où se cache Richard. Après ses actes, Laura se sent soulagée, bien qu’elle s’apercevoive que Sophie ne lui dira rien. Mais au moment où elle réalise qu’elle n’a toujours p