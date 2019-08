Tout le monde est réuni pour fêter le mariage d'Yvonne et de Max. L'ambiance est bon enfant, mais sous l'effet des anti-dépresseurs, Hugo est euphorique et cela ne passe pas inaperçu. Lisa, elle, n'a pas le coeur à faire la fête et quitte le restaurant avec Renaud qui pense avoir trouvé une piste pour retrouver David. Kim décide de dénoncer Alexandre à la police pour avoir tenté de tirer profit de l'enlèvement de David.