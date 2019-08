Le destin de Lisa - S01 E320

Lisa est choquée de croiser le chemin de Richard. Elle ne réussit pas à le retenir. Elle prévient les Seidel et la police se met activement à la recherche de Richard. Julien est heureux de vivre sa passion au grand jour avec Sabrina. Anna s'inquiète pour Hugo qui est de plus en plus tendu. Ses relations avec le couturier sont de plus en plus critiques quand Hugo lui demande de partir en Islande. Elle accepte avec joie ce bol d'air frais.Renaud demande à la police de surveiller les faits et gestes de Olivier Kern. Sophie convoque Kern dans son bureau et lui demande de contacter Catherine Dorn. Elle lui demande également de prendre contact avec Richard pour qu'il la rencontre avant la fin de la journée. Richard se présente chez Kérima et il est aussitôt arrêté par la police...