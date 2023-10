Le destin de Lisa - S01 E322

Lisa, désespérée de retrouver David en vie, revoit en rêve tous les mauvais coups que Richard leur a fait endurer. Elle se rend alors chez lui pour lui proposer un marché : elle est prête à lui donner tout ce qu’il voudra, y compris ses actions de Kerima, pourvu qu’il lui dise où il séquestre David. Comme Richard reste inflexible, elle le supplie à genoux. Max et Yvonne ont bien l’intention de profiter un maximum de leur semaine de congé. Max fait son possible pour calmer le bébé, afin de pouvoir rattraper avec Yvonne leur nuit de noces quelque peu ratée. Mais ses efforts ne seront pas récompensés… Kim apprend par hasard le kidnapping de son frère. Blessée qu’on ne lui ait rien dit et que ses parents continuent de se méfier de Sophie, elle a le sentiment qu’ils se préoccupent finalement plus d’eux-mêmes que de sauver leur fils.