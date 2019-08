Le destin de Lisa - S01 E323

Lisa se met à genoux devant Richard et l'implore de lui révéler où se trouve David. Celui-ci continue de la mépriser et l'envoie balader. Lisa cherche ce que peut signifier le dessin retrouvé dans la voiture. C'est Bernard qui la met sur la voie en lui disant qu'il s'agit d'arbres. Lisa est persuadée que David est retenu quelque part dans la forêt des Seidel. Kim se présente chez Anna et Thibaud. Elle ignorait que Anna était en Islande. Thibaud l'emmène chez Julien. Sur place, ils retrouvent Sabrina et Julien et vont dîner chez Wolfhardt tous les quatre. Ils rencontrent Yvonne et Max sur place. Le couple de jeunes mariés a confié Barbara à Katia et Bernard pour avoir une soirée à eux. Celle-ci est gâchée lorsque Kim, à bout de nerfs leur annonce que David a été enlevé...