Le destin de Lisa - S01 E324

Lisa est intimement convaincue que David se trouve dans la forêt des Seidel. N'arrivant pas à convaincre Frédéric, elle décide de partir seule à la recherche de David dans ces bois. Bernard est heureux de garder la petite Barbara et s'imagine déjà dans le rôle d'un futur grand père. Sa bonne humeur est vite ternie par l'arrivée de Yvonne et de Max qui lui annoncent que David a été enlevé. Thibaud s'excuse de son comportement vis à vis de Kim. Celle-ci révèle à Hugo et Katia que David est entre les mains de ravisseurs. Bernard se rend chez Frédéric, celui-ci lui apprend qu'il a l'intention d'offrir une récompense pour toute information sur les ravisseurs en direct durant le journal télévisé. Lisa cherche dans la forêt une trace de David, elle le retrouve complètement épuisé...