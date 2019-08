Lisa a retrouvé David mais son téléphone portable ne capte pas et elle ne peut pas appeler les secours. C’est Renaud qui arrive finalement à les localiser. En allant chercher les secours il tombe sur Frédéric et Bernard qui eux aussi étaient dans la forêt pour chercher David. Sabrina accuse ouvertement Richard d’être responsable de l’enlèvement et Sophie se rend compte qu’elle perd toute autorité auprès du personnel de Kerima.