Le destin de Lisa - S01 E326

David est transporté à l’hôpital, mais il est très faible et souffre d’une hémorragie interne. Les médecins doivent l’opérer. Soudain sa respiration s’arrête. Lisa et la famille Seidel attendent avec angoisse dans le couloir et quand Lisa entre sans être invitée dans la salle d’opération son cœur se remet à battre. L’affaire que Nina a montée à Ibiza n’a pas marché. Elle revient et en absence d’Anna elle s’installe chez son fils. Richard en veut à sa mère et à Frédéric de ne pas avoir eu une vraie vie de famille et il décide de le leur faire payer.