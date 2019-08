Le destin de Lisa - S01 E327

David s’en est sorti. Lisa annonce la bonne nouvelle à ses parents. Elle est sur un nuage et leur annonce en même temps qu’elle va bientôt vivre avec lui. Les parents Seidel lui souhaitent la bienvenue dans la famille, mais Frédéric parlait de manière générale et lui et Laura sont mal à l’aise à l’idée que Lisa devienne leur belle-fille. Sophie demande à Olivier de compromettre Richard et lui propose 2 millions d’euros. Olivier ‘coince’ Richard. Il enregistre la conversation dans laquelle il avoue être l’auteur de l’enlèvement et il donne la cassette à Sophie. Nina veut reprendre sa place chez Kerima et elle utilise tout son charme pour convaincre Max de la reprendre malgré les promesses qu’il avait du lui faire.