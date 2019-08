Le destin de Lisa - S01 E329

Frédéric se présente chez Bernard et Katia tout penaud. Il demande à Bernard de revenir travailler chez lui. Bernard prétexte avoir pas mal de choses à faire à la maison avant de revenir travailler chez les Seidel. Frédéric se propose de l'aider à terminer ses travaux. Bernard, un peu coincé accepte. Lisa et Renaud partent surveiller les faits et gestes de Richard. Quand ce denier quitte son domicile, ils le suivent et ils s'aperçoivent qu'il se rend à l'hôpital où David se trouve. Ils préviennent la police. Richard obtient facilement le numéro de chambre de David et s'y rend pistolet en poche. Lisa et Renaud décident d'agir avant l'intervention des forces de l'ordre...