Le destin de Lisa - S01 E331

Armand Kettler fait de plus en plus pression auprès de Max pour récupérer son argent. Sabrina s’apprête à revenir habiter chez Laura & Frédéric, mais Kim s’interpose. Lisa, très enthousiaste, prépare le retour de David. Elle décore la maison des Seidel avec des guirlandes affreuses, mais Laura et Frédéric laissent faire. Quant à David, il ne sent pas encore prêt à s’engager avec Lisa, aussi s’enfuit-il pour prendre du recul.