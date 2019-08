Le destin de Lisa - S01 E335

Lisa explique à Renaud que c'est David qu'elle a choisi et dont elle attend impatiemment le retour. Son rêve semble se réaliser quand il se retrouve dans son bureau. Il l'emmène dîner et lui annonce qu'il veut vivre sa vie sans elle. Le monde de Lisa semble soudain s'écrouler, mais elle décide de faire face à l'adversité et se jette corps et âme dans son travail. Max a joué l'argent "emprunté" à Kerima au casino. La chance lui a souri et il double sa mise. Yvonne ne sait plus quoi faire, elle est face à Kettler, le créancier de Max qui lui annonce qu'il va faire saisir son appartement s'il ne récupère pas son argent. Thibaud n'en peut plus des querelles opposant sa mère à Anna. Il part voir Julien qui lui suggère de quitter les deux femmes et de faire un stage pratique d'anglais à l'étranger...