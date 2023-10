Le destin de Lisa - S01 E336

Lisa a du mal à admettre la décision de David . Elle se raccroche au moindre espoir mais Frédéric lui annonce sans complaisance que son fils est redevenu le même qu'avant. Lisa prend la décision de ne plus verser de larmes pour David. Max essaie de noyer le poisson en évitant de répondre aux questions d'Yvonne. Celle-ci le menace de le quitter si il ne lui dit pas toute la vérité. Max cède et avoue avoir pris l'argent dans le coffre de Kérima. Yvonne lui ordonne de le rendre et de tout avouer à David. Les projets d'avenir de Sabrina commencent à être de plus en plus contraignants pour Julien. Il va voir Sabrina à son bureau pour essayer d'en discuter avec elle. Sabrina lui intime l'ordre de finir les travaux de leur futur appartement sous huit jours...