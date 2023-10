Le destin de Lisa - S01 E337

Après avoir pris la décision de ne plus verser de larmes pour David, Lisa se sent mieux. Elle décide d'aller de l'avant et trouve en Renaud le complice idéal. Julien expose ses problèmes relationnels à David. Il trouve en lui un allié qui lui conseille de ne pas se laisser faire s'il ne veut pas vivre avec Sabrina. Anna est inquiète pour la santé mentale de Hugo. Elle en parle à Yvonne et à Nina. Cette dernière va voir Hugo pour se faire une idée plus précise de son état mental. Hugo l'invite à dîner chez lui et Nina se pose des questions quand elle entend Hugo parler à Betty. Julien est décidé à ne pas vivre avec Sabrina et il le lui annonce. C'est une véritable catastrophe pour Sabrina...