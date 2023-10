Le destin de Lisa - S01 E338

Hugo, toujours éprouvé par la mort de Betty, se met à créer n’importe quoi. Tous sont catastrophés et ils essaient de le cacher devant Sophie. Mais elle est au courant et elle veut tout faire pour virer Hugo. Quand Lisa la menace à son tour de la licencier, elle lui rappelle les clauses du contrat. David et Julien apprécient leur liberté, mais Julien a encore du mal à accepter la séparation. Il propose à Sabrina de rester son ami à vie. Lisa est furieuse de voir que David les abandonne tous.