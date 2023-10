Le destin de Lisa - S01 E339

Lisa insiste, David n’a pas le droit de laisser tomber tout le monde. Mais David ne supporte plus la pression qui pesait sur lui et il veut savourer sa nouvelle vie. Il ne veut plus se sacrifier pour Kerima. Tous continuent à défendre Hugo, mais Sophie, elle continue à ‘faire du ménage’ et devant tout le monde elle s’en prend à Lisa. Laura décide de reprendre le sport et dès sa première séance le prof est sous son charme.