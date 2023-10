Le destin de Lisa - S01 E34

Lisa refuse catégoriquement la proposition de David de devenir gérante d’une société fictive. Julien la soutient dans sa décision. Elle reste au kiosque, en attendant la pause de midi pour récupérer ses affaires en croisant le moins de monde possible. Pendant ce temps-là, David se rend chez les Plenske pour essayer de parler à Lisa. Richard profite de l’absence de David pour dire à Laura et Frédéric qu’il est inquiet de la façon dont David fait les comptes de la société. Lisa le surprend au téléphone qui promet de licencier la moitié du personnel quand il sera aux commandes de Kérima. Finalement, elle décide d’accepter de devenir gérante. La colocataire d’Hannah est partie du jour au lendemain et celle-ci ne peut pas payer seule son loyer. Kim demande à sa mère d’aider Hannah. Thibaud retrouve Yvonne au Tikkibar. Elle vient d’y être embauchée mais se plaint de la longueur du trajet pour rentrer à Göberitz.