Lisa est touchée de voir que tout le personnel l’ défend. Hugo promet d’être un peu moins fou et il a l’idée de faire le prochain défilé dans une galerie de sculpture. Le prof de gym de Laura la drague ouvertement et Laura, qui se sent délaissée par Frédéric, ne dit pas ‘non’. Nina est devenue l’assistante de Frédéric et elle a du mal à ne pas tomber sous son charme, d’autant plus que sa réputation de dragueur n’est plus à faire.