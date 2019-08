Renaud a embrassé Lisa dans l'ascenseur et à l'ouverture des portes,tous deux se retrouvent face à David.Lisa en est toute retournée et change d'attitude avec le pauvre Renaud qui ne sait plus sur quel pied danser.Mais David a d'autres idées en tête qu'il confie à Bernard et Julien.Laura n'est pas très à l'aise avec son coach.Et Anna,elle,trouve Nina un peu envahissante.