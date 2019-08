Le destin de Lisa - S01 E343

Hugo réagit immédiatement lorsqu’il apprend que Sophie envisage d’engager Jerry Chrysler. Sophie et lui ont une conversation au terme de laquelle il est décidé que Hugo restera chez Kerima et que chacun fera en sorte d’adopter une attitude bien plus constructive. Au cours d’un repas, Sophie explique à Hugo qu’elle communique avec Claude, son défunt mari, tout comme Hugo avec Betty. Touché et rassuré de se savoir compris, Hugo se rapproche de Sophie. Leurs rapports s’améliorent encore. Katia réprimande sa fille pour son comportement désagréable envers Renaud, et la pousse dans ses bras. D’autre part, elle encourage Renaud à tenter à nouveau sa chance auprès de Lisa, lui expliquant que ses réticences sont en partie dues à son manque d’expérience. Après mûre réflexion, Lisa finit par accepter de s’engager dans une relation avec Renaud. David rend visite à Richard à la prison. Ce dernier nourrit une haine féroce à l’égard de son frère (dont il souhaite la mort), et l’exprime on ne peut plu