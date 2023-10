Le destin de Lisa - S01 E345

Lisa est chez Renaud. Dans son lit. Mais son esprit vagabond l’empêche de se laisser aller. C’est le fiasco. Mais Renaud est de bonne composition et la rassure. Il l’aime et patientera. De son côté Sophie se rapproche de plus en plus de Hugo, et profite de sa fragilité psychologique pour prendre de l’influence sur elle. Quand à Anna elle est persuadée que Kim a une aventure avec Marc, le photographe. Elle le prend très mal. Kim dissipe ce malentendu et les deux amies se réconcilient.