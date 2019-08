Le destin de Lisa - S01 E347

Lisa sait qu’elle a envie de changer son apparence, mais elle ne sait pas comment s’y prendre. Lors d’une réunion professionnelle elle s’aperçoit qu’elle arrive mieux à résoudre les problèmes de façon méthodique. Elle décide donc de faire pareil pour son changement physique. Elle demande conseil à ses collègues : Sabrina, Anna et Kim, et les suit. Mais lorsque Lisa se regarde dans le miroir elle ressemble à un épouvantail ! Laura s’ennuie et veut changer sa vie, mais Frédéric ne la comprend pas. Laura est déçue et demande à Johan de poursuivre son programme d’entraînement. Elle teste son attirance. Mais lorsque Johan prend de la distance, Laura le cherche. Est-elle toujours attirante ? Pour affaiblir Kerima, Sophie continue à exercer une influence négative sur Hugo. Lorsqu’elle s’aperçoit combien elle l’a déjà déstabilisé, elle espère provoquer l’annulation de la collection. Elle utilise un signe et prétend que c’est Betty qui l’a envoyé de l’au-delà. Hugo accroche. Sophie triomphe, H