Le destin de Lisa - S01 E348

Lisa parvient à dissimuler à Renaud sa maladroite tentative de « mise en beauté » et décide de s’en remettre à des mains expertes en la matière : celles d’Hugo. Celui-ci lui fait subir une totale métamorphose. Le personnel de Kerima en est bluffé : Lisa est méconnaissable ! Thibault se voit plus ou moins contraint par Max de jouer au baby-siiter. Il découvre qu’un bébé est un accessoire plutôt utile pour attirer l’attention des demoiselles – du moins tant que la petite est sage. Thibault et le bébé s’entendent finalement comme cul et chemise. Bien qu’il ne soupçonne rien de ce qui s’est passé entre Laura et son prof de gym, Frédéric s’inquiète du comportement réservé de sa femme. Il propose à Nina de lui louer l’appartement dont il est propriétaire. Elle accepte avec tant d’enthousiasme que Frédéric en est tout gêné.