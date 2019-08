Le destin de Lisa - S01 E349

Lisa assume mal la métamorphose que lui a fait subir Hugo : elle ne sait trop que penser. Renaud réussit à la convaincre de se montrer en public ainsi apprêtée. Elle est soudain traitée avec déférence et respect, ce qui lui laisse un goût d’amertume, car elle ne veut pas être jugée sur son apparence extérieure. Renaud comprend ses sentiments et lui prouve une fois de plus la sincérité de son amour. Sophie manipule Hugo en lui faisant croire à des signes envoyés par Betty pour lui faire comprendre qu’elle croit qu’il l’a oubliée. Sophie espère ainsi plonger Hugo dans la folie. Elle ne se doute pas que ce petit jeu est dangereux : Hugo décide de rejoindre Betty… David veut retaper son bateau ; Julien accepte de l’aider. Sur un malentendu, Kim, qui croit partir faire un tour et bronzer, les accompagne au lac. Arrivée sur place, elle a le sentiment de s’être fait rouler… Lorsqu’elle croit apercevoir quelqu’un en train de se noyer, les deux garçons ne la prennent donc pas au sérieux, croyan