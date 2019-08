Le destin de Lisa - S01 E351

Renaud demande Lisa en mariage, mais elle est tellement perturbée, qu’elle ne sait pas quoi répondre. David ramène Hugo chez lui et fait venir son médecin de famille. Hugo l’écoute et décide de ne s’exposer à aucun stress. Kim a l’impression que tout le monde la considère comme une gamine et elle se réfugie chez Sophie. Elle a promis à David de ne pas parler de la tentative de suicide d’Hugo, mais Sophie est maligne et elle la fait parler. Lisa apprend que la nouvelle collection doit être prête dans 4 jours.