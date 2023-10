Le destin de Lisa - S01 E355

Laura et Johann étaient sur le point de s'embrasser quand Bernard est entré dans la maison transportant un énorme carton. Sous le charme de son prof de gym, Laura lui propose un rendez-vous en fin d'après-midi. Alors qu'elle s'apprête à se rendre au rendez-vous, Laura est surprise par l'arrivée inattendue de Frédéric. Celui-ci promet à son épouse de rentrer plus tôt dorénavant et de ne plus négliger sa femme.Sabrina vient d'être remotivée par Max, mais la seule conclusion qu'elle tire de l'entretien avec le chef du personnel de Kérima c'est qu'elle est débordée et qu'il lui faut une assistante. Renaud est de plus en plus jaloux de David. Lisa décide de lui faire une surprise. Elle l'invite faire un tour en bateau de la ville et lui annonce qu'elle est d'accord pour l'épouser...