Le destin de Lisa - S01 E356

Renaud et Lisa se rendent chez les parents de la jeune femme. Renaud demande la main de Lisa à Katia alors que Bernard est absorbé par son feuilleton télé. David ne sait plus comment faire pour reconquérir Lisa. Frédéric se rendant compte que son fils traverse une mauvaise passe, il lui conseille de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Kim se bat comme une furie pour terminer la collection en temps et en heure. De son côté, Sophie manoeuvre sournoisement pour essayer de prendre le contrôle de Kérima avec l'aide de son assistante. Les deux femmes ont pour but de rallier Kim à leur cause et elles ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin...