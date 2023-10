Le destin de Lisa - S01 E357

Lisa annonce à sa mère son prochain mariage avec Renaud. Celle-ci, bien que surprise de la rapidité de cette décision, se réjouit et prend en charge l’organisation des festivités. Bernard, lui ne réagit pas si bien. À Kerima, une grande agitation règne car c’est la préparation du défilé. Lisa, David et Renaud se partage le travail. David se rend compte qu’il a perdu Lisa à tout jamais et il en souffre. Frédéric, lui, est très inquiet car la bourse indique que quelqu’un tente une opération sur les actions de la société. C’est l’œuvre de Sophie.