Le destin de Lisa - S01 E358

Yvonne fait visiter son appartement à un agent immobilier. A sa grande déception, ce dernier trouve beaucoup à redire et semble penser que le logement sera difficile à vendre si un certain nombre de travaux ne sont pas effectués. L’équipe de direction est aux abois : un japonais a entrepris de racheter un maximum d’actions de Kerima afin de prendre le contrôle de l’entreprise. Dans l’urgence, David, Renaud, Frederic et Lisa tentent de mettre en place une stratégie de défense. On comprend peu après que c’est Sophie qui est l’instigatrice de cette prise de contrôle. Laura est blessée par l’attitude de Frédéric qui, débordé par les problèmes chez Kerima, ne lui témoigne que très peu d’intérêt. Anna est débordée par la préparation du défilé et craint de ne pas être prête à temps.