La présentation a été un franc succès et David a embrassé Lisa très fougueusement sous les yeux de Renaud, ce qui sème le trouble chez tous ceux qui ont assisté à la scène. Kim surprend sa mère et son prof de gym dans une situation très compromettante. Totalement désemparée,elle raconte tout à Sophie. Le Cheik Suleiman n'est pas insensible au charme de Sabrina et Frédéric apprécie la compagnie de Nina.