Le destin de Lisa - S01 E363

Le petit mot lapidaire laissé par David met Lisa hors d’elle. Mais elle refuse de se l’avouer et se concentre de plus belle sur les préparatifs de la noce. Cependant, lorsqu’elle apprend par Max que David est sur le point de lever l’ancre, elle oublie toutes ses bonnes résolutions et court à sa recherche pour lui demander des comptes. Encore une fois, David lui déclare sa flamme… Tandis que Sabrina ne parvient pas à oublier son cheik, Laura prend de plus en plus de distance avec sa famille. Frédéric ne réalise pas que son mariage est en danger, et se fait consoler par Nina. Il cède aux revendications de Kim. Celle-ci fête sa victoire en compagnie de Sophie, alors que le torchon brûle franchement entre ses parents.