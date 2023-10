Le destin de Lisa - S01 E364

Après la déclaration d’amour de David, Lisa est sous le choc, mais croit que David se leurre sur ses propres sentiments. Elle ne cache pas à Renaud son entrevue avec David, mais veut par tous les moyens lui prouver que c’est bien lui qu’elle aime. Il la met à l’épreuve une dernière fois, et Lisa lui jure que c’est bien avec lui qu’elle veut partager sa vie. Elle ne se doute pas que David s’apprête à lui poser la même question. Nina ne supporte plus la proximité avec Frédéric. Une discussion avec Max la persuade de se trouver un nouvel emploi. Thibault, Kim et Anna font des projets d’avenir. Mais cette dernière ne se doute pas que Hugo a déjà pour elle des projets très concrets : lorsqu’il lui annonce qu’il la nomme styliste junior, Anna saute au plafond