Le destin de Lisa - S01 E37

Lisa cherche à se protéger et à maîtriser ses sentiments pour David. Mais il marque un bon point après l’autre. Finalement, elle jette par dessus bord toutes ses bonnes résolutions et se met de son côté. Thibaud et Nina sont réconciliés. Le jeune homme est d’autant plus bouleversé quand Thomas lui apprend que Betty a posé sa candidature à l’emploi de couturière chez Kerima. Bernard est ravi d’avoir été engagé comme régisseur chez les Seidel. Mais la collaboration avec Frédéric s’annonce un peu plus compliquée que prévue.