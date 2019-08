Le destin de Lisa - S01 E366 - Le choix de Lisa

David arrive avec son cheval blanc devant Kerima et demande Lisa en mariage. Lisa est perturbée et en même temps elle est en colère. Elle lui répond qu’elle va se marier avec Renaud et qu’ils seront heureux. Le ‘mariage de l’année’ se prépare et tout le monde est invité. Mariella et Laurent reviennent spécialement des Etats-Unis. Bernard a accumulé de la porcelaine depuis plusieurs années et selon la coutume il prévoit la casser lors de la fête à la veille du mariage. Mais Lisa lui apprend que Renaud et elle n’ont pas envie de suivre cette tradition. Ils veulent passer une soirée tranquille en amoureux. Bernard est déçu et quand David l’apprend par Yvonne il décide d’organiser une soirée somptueuse pour faire plaisir aux parents de Lisa et c’est aussi son cadeau de mariage pour le jeune couple. Max est le seul à avoir compris que David a d’autres intentions. Pour son mariage Lisa se transforme en une vraie beauté. La soirée s’annonce bien, tout le monde est là et David a sorti le grand