Le destin de Lisa - S01 E40

Lisa a réussi à obtenir le crédit et David, fou de joie invite tout le monde au Tiki bar. Richard et sa mère Sophie envient David pour son succès et ils veulent en savoir plus. Betty Paul la nouvelle compagne de Thomas (l’ex de Nina) est engagée chez Kerima. Nina en souffre et elle n’a pas le cœur à faire la fête.La soirée se termine en karaoké et Lisa se retrouve seule à chanter ‘I will always love you’ face à David. Tous ses collègues comprennent.