Le destin de Lisa - S01 E43

Pour éloigner les soupçons de David, Julien propose à Lisa de lui fabriquer un fiancé virtuel. Celle-ci trouve l’idée grotesque, mais Julien aidé d’Yvonne passent outre et réalisent leur plan en phases successives. 1) Lisa reçoit un poème d’amour sur son ordinateur, 2) on lui livre un bouquet de roses rouges et 3) l’ordinateur lui chante une chanson d’amour. A la fin, tout le monde est courant et Lisa est obligée de développer des trésors d’imagination pour se justifier. Mais Anna découvre que tout cela fait partie d’un article d’un magazine masculin, et toutes pensent que Lisa s’envoie elle-même des messages d’amour. Pour sauver la situation, Julien annonce aux filles qu’ils sont fiancés. Sophie exprime des inquiétudes devant Frédéric : il devrait parler à son fils au sujet de la rivalité qu’entretiennent Richard et David. Le père de Richard et Mariella a disparu, il y a 7 ans. C’est le jour anniversaire de sa mort. Tout le monde se retrouve au cimetière pour une cérémonie commémorati