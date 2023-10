Le destin de Lisa - S01 E45

Après ses fiançailles avec Julien, Lisa a peur que ses collègues se moquent d’elle, mais soulagée elle constate que c’est tout le contraire. Il n’y a que Sabrina qui ne peut pas s’empêcher de mettre son nez dans ce qui ne la regarde pas. Elle use de son charme pour séduire Julien et elle finit par découvrir la vérité. Frédéric apprécie finalement la compagnie de Bernard bien qu’il ne l’avouera jamais. Pendant que le personnel de Kerima fête les fiançailles de Lisa et Julien, Betty prépare la nouvelle collection avec Hugo qui n’est pas insensible à sa présence.